Evides Waterbedrijf gaat zelf facturatie verzorgen

Evides Waterbedrijf - de drinkwaterleverancier van Zuidwest-Nederland - verzorgt vanaf 25 september 2017 ook in Zeeland, Goeree-Overflakkee en op de Brabantse Wal de afrekening van drinkwater zelf. Klanten in dit deel van het voorzieningsgebied van Evides krijgen op dit moment voor drinkwater een factuur van DELTA, al dan niet gecombineerd met andere producten zoals gas, elektriciteit en televisie. De drinkwaternota komt straks rechtstreeks van Evides.

Evides blijft de drinkwaterleverancier van Zuidwest-Nederland. Alleen komt de waterfactuur vanaf oktober voor iedereen direct van Evides. Klanten ontvangen hierover in augustus 2017 een brief.

Wat verandert er voor de klanten?

Vanaf 25 september worden de termijnbedragen en de jaarafrekening voor het drinkwater rechtstreeks door Evides aan de klanten in Zeeland, Goeree-Overflakkee en Brabantse Wal gefactureerd. Alle vragen over de factuur, administratie en het doorgeven van storingen lopen vanaf 25 september via de klantenservice van Evides, te bereiken via telefoonnummer 0900 - 0787. Tot die tijd worden alle vragen over de waternota van DELTA behandeld door DELTA.

Brief in augustus

Alle klanten in Zeeland, Goeree-Overflakkee en Brabantse Wal ontvangen in augustus 2017 een brief van Evides Waterbedrijf met meer informatie over deze wijziging van de afzender van de waterfactuur. Meer informatie is ook te vinden op www.evides.nl.

Een logisch moment

Het aflopende dienstverleningscontract en de organisatieverandering bij DELTA vormen een logisch moment om de samenwerking op het gebied van facturatie te beëindigen. Het Zeeuwse bedrijf DELTA Netwerkgroep (DNWG) blijft - in opdracht van Evides - onderhoud en beheer van het drinkwaternet uitvoeren.

Over Evides Waterbedrijf

Evides Waterbedrijf levert drinkwater aan 2,5 miljoen consumenten en bedrijven in Zuidwest-Nederland: Zuid Holland- Zuid, Zeeland en het westen van Noord-Brabant. Daarnaast levert Evides diverse watersoorten aan grote industriële bedrijven in Nederland, België en Duitsland en is zij actief in de afvalwaterzuivering. Door de combinatie van drinkwater , afvalwater- en industriewateractiviteiten kan Evides zich richten op het continu verbeteren van technieken om water te winnen, zuiveren, leveren en - daar waar mogelijk - te hergebruiken. Evides Waterbedrijf is in handen van publieke aandeelhouders (gemeenten en provincie).