Extra openstelling Streekmuseum in herfstvakantie

In Corona-tijd is er maar weinig te doen. Kom daarom in de herfstvakantie 2020 naar het oudste museum van Goeree-Overflakkee. In 2019 bestond het Streekmuseum maar liefst 70 jaar. Maar dat wil niet zeggen dat de tijd daar heeft stilgestaan. Ondersteund door moderne techniek wordt daar de eilandgeschiedenis op eigentijdse wijze verteld.

Het museum aan de Kerkstraat in Sommelsdijk is normaal geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 14:00 uur tot 17:00 uur. In de herfstvakantie opent het museum dinsdag tot en met vrijdag haar deuren al om 10:00 uur, met uitzondering van de zaterdag. Speciaal voor de kinderen is er op dit moment een leuke tentoonstelling van speelgoed van vroeger.

Wil je het museum bezoeken? Reserveer je komst via info@streekmuseum.nl of bel even onder openingstijd naar 06-52153169. Inmiddels is het dragen van een mondkapje voor volwassenen verplicht conform de landelijke richtlijnen. Wil je alleen de museumwinkel bezoeken? Dan is reserveren niet nodig.