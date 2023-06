Fanfareorkest De Hoop uit Stellendam verovert Europese titel

Fanfareorkest De Hoop heeft op het derde Concours Europeén voor Harmonieën, Fanfares en Brassbands in Luxemburg-stad de Europese titel in de categorie Fanfare gewonnen. Onder leiding van dirigent Anne van den Berg wist het orkest indruk te maken op de internationale jury en liet het concurrenten uit Nederland en België achter zich.

Na intensieve voorbereidingen in Nederland, waaronder groepsrepetities en een voorbereidingsconcert, reisde het orkest op vrijdag 2 juni 2023 af naar Luxemburg. Hoewel er helaas geen buitenlands publiek aanwezig was, konden de meegereisde fans genieten van het programma en de laatste repetitie in de prachtige concertzaal van het conservatorium.

Op zaterdag kreeg het orkest de gelegenheid om de stad te verkennen en te ontspannen voordat ze 's avonds in de indrukwekkende concertzaal optraden. Met uitvoeringen van onder andere het verplichte werk "Spectrum of the Sky" en het keuzeprogramma "Not Before Time" wisten ze een score van gemiddeld 94,5 van de 100 punten te behalen. Hiermee lieten ze gerenommeerde tegenstanders zoals Muziekvereniging Emergo Castricum (90) en Koninklijke Stadsfanfaren Izegem (94,2) achter zich.

De internationale jury prees het orkest in de juryrapporten voor hun prachtige klank, getalenteerde solisten en de keuze van hun programma. Componist van het verplichte werk Jan de Haan, tevens jurylid, schreef lovende woorden over de interpretatie van het orkest en prees de dirigent voor zijn werk.

Fanfareorkest De Hoop heeft op dit internationale podium opnieuw bewezen tot de top van de blaasmuziek te behoren en onder leiding van Anne van den Berg het hoge muzikale niveau te handhaven.

Om het kampioenschap te vieren en het muzikale seizoen af te sluiten, zal de gehele vereniging, inclusief jeugdgroepen, jeugdorkest en fanfareorkest, op vrijdagavond 30 juni 2023 een buitenconcert geven bij het Haegse Huus in Stellendam. Bij slecht weer wordt het concert binnen gehouden. Iedereen is van harte uitgenodigd om dit concert bij te wonen. Het Haegse Huus organiseert die avond tevens een barbecue waar u aan kunt deelnemen. Voor meer informatie over dit concert en de barbecue kunt u de sociale media van het orkest en het Haegse Huus volgen.



Door Arjan Huizer