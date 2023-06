Feest op obs Stellegors: Juf Charlotte viert bruiloft op school

Op vrijdag 16 juni 2023 was het een feestelijke dag op obs Stellegors in Stellendam. Juf Charlotte stapte in het huwelijksbootje met haar partner Martijn en maakte een speciale tussenstop op school. Langs de rode loper stonden alle kinderen klaar, versierd met kleurrijke bogen, bloemen en muziek. Met een prachtige trouwauto reden ze het plein op, wat een leuke verrassing was voor de leerlingen.

De collega juffen van Charlotte hadden alles tot in de puntjes geregeld, inclusief een trouwakte, ringen en een kinder-trouwambtenaar. Zonder het jawoord op school zou het huwelijk niet officieel zijn natuurlijk. Het bruidspaar zei volmondig JA tegen elkaar, waardoor hun huwelijk nu voor de kinderen ook rechtsgeldig is.

Ook de traditie van het gooien van het bruidsboeket mocht niet ontbreken tijdens de ceremonie. Een leerling uit groep 7 werd de gelukkige vanger van het boeket. Alle kinderen feliciteerden de juf, gaven haar bloemen of cadeautjes en namen nog even de tijd voor een foto. Het was een bijzondere én warme dag op obs Stellegors.



Door Arjan Huizer