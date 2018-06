Feestelijk moment samengaan RGO en Edudelta College Middelharnis

Maandag 18 juni 2018 zal om 09:00 uur aan de Schoolstraat 11 in Middelharnis de framebanner worden onthuld waarmee de totstandkoming van de bestuurlijke fusie tussen de RGO en het Edudelta College Middelharnis op Goeree-Overflakkee gevisualiseerd is met een nieuwe naam en een nieuwe huisstijl voor het Edudelta College Middelharnis. Met deze feestelijke onthulling wordt zichtbaar gemaakt dat Edudelta College Middelharnis met ingang van het nieuwe schooljaar verder zal gaan onder de vlag van RGO Middelharnis. De nieuwe naam voor het Edudelta College Middelharnis is ‘RGO groen - techniek - economie’ en de locaties heten voortaan ‘RGO Langeweg’ en ‘RGO Schoolstraat’. Door dit samengaan willen ze een stevig fundament leggen voor het voortgezet onderwijs op Goeree-Overflakkee voor de komende decennia. De RGO heeft er alle vertrouwen in dat ze in samenwerking met de andere onderwijsinstellingen (CSG Prins Maurits en Lentiz onderwijsgroep), de ondernemers in de regio (denk hierbij aan het opleiden van de vakmensen van morgen) én de lokale en provinciale overheid de toekomst aankunnen. Met de officiële ondertekening van het convenant is deze samenwerking een feit. De samenwerkende partijen zijn: Gemeente Goeree-Overflakkee, Ministerie van OCW, RGO Middelharnis, Edudelta , CSG Prins Maurits en Lentiz onderwijsgroep (mbo-onderwijs). Tweeten

