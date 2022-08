Feestelijke afsluiting cursus Veilig Online

In juli 2022 was de feestelijke afsluiting van de cursus Veilig Online in de Bibliotheek van Middelharnis. Tijdens de vier bijeenkomsten hebben de cursisten alles geleerd over het veilig gebruik van internet.

7 gouden regels

Steeds meer zaken regelen we via het internet; een reisje boeken, winkelen, tickets bestellen en zelfs bankieren. De mogelijkheden lijken eindeloos. Maar hoe doe je dat veilig? Tijdens deze cursus hebben de cursisten de 7 gouden regels van het internet geleerd. Hoe herken je bijvoorbeeld (on)veilige websites? Hoe kies je veilige wachtwoorden en waar moet je op letten als je online betaalt? In een veilige oefenomgeving gingen de deelnemers meteen aan de slag. Zo kon het geleerde direct in de praktijk worden gebracht.

Wijkagent

De derde bijeenkomst stond specifiek in het teken van veilig bankieren. Medewerkers van de Rabobank waren aanwezig om alle vragen van de cursisten hierover te beantwoorden. De wijkagent was zelfs ook nog even present om zich voor te stellen en eventuele vragen te beantwoorden. Tijdens alle bijeenkomsten was er alle ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en het stellen van vragen aan de vrijwilligers die de cursus begeleidden.

Vertrouwen

Al met al een zeer geslaagde cursus. “Ik heb echt veel opgestoken van deze cursus. Ik durf nu met meer vertrouwen gebruik te maken van de mogelijkheden van het internet”, aldus een van de cursisten. Ook waren de cursisten zeer te spreken over de begeleiding door de vrijwilligers: “Wat fijn dat het zo wordt geregeld door de Bibliotheek. Zulke fijne begeleiding en het is ook nog eens erg gezellig!”.

In november 2022 wordt de cursus nogmaals georganiseerd. Voor meer informatie of aanmelden kun je contact opnemen met Kristi Okker; kokker@bzhd.nl of 06-33920600.

Of loop eens binnen bij een van de bibliotheken op Goeree-Overflakkee. Naast de cursus Veilig Online organiseert de Bibliotheek ook basis computercursussen voor het beter leren gebruiken van je tablet of laptop en verschillende thema workshops over het gebruik van je telefoon.