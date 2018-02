Feestelijke eerste paal Nul op de Meter woningen

Op dinsdag 20 februari 2018 was het zover; de feestelijke eerste paal van de Nul op de Meter woningen, te realiseren aan de Oranjelaan in Herkingen en de Margrietlaan en het Korteweegje in Dirksland. Onder toeziend oog van vele belangstellenden sloegen Burgermeester Grootenboer en directeur-bestuurder Gert-Jan van der Valk in de heistelling aan het Kortevliet te Dirksland de eerste paal.

Een confettikanon dat werd bediend door drie huurders die hun intrek zullen nemen in de woningen, zette de bouwplaats in een feestelijke wolk (biologisch afbreekbare) snippers. Voorafgaand aan het heien van de paal blikten Gert-Jan van der Valk (directeur-bestuurder van FidesWonen), Burgemeester Grootenboer (gemeente Goeree-Overflakkee) en Ivo Zweekhorst (directeur bouwbedrijf Kroon & de Koning) terug en vooruit op het Nul op de Meter project.

"Op deze locatie was ooit een garage met bezinepomp gevestigd, maar dat is alweer een tijdje terug". aldus Gert-Jan van der Valk. "In Herkingen zijn er zes woningen gesloopt die aan het einde van hun latijn waren. Bijzonder is toch wel de locatie Margrietlaan waar de Margrietflat is gesloopt. Een flat uit de jaren zestig, gebouwd voor zoals we dat toen noemden 'bejaarden'."

Ook burgemeester Grootenboer sprak mooie woorden tegen de aanwezigen. "Ik wil FidesWonen complimenteren met het initiatief om met dit mooie bouwproject bij te dragen aan de maatschappelijke opgave om het energieverbruik terug te dringen. Alleen samen bouwen we aan een vitaal, gezond en toekomstbestendig Goeree-Overflakkee!"

De 42 huishoudens krijgen over enkele maanden de sleutel van hun nieuwe moderne woning. Woningen waarin zij kunnen blijven wonen, ook als er op enig moment zorg nodig is. Een zogenaamde ‘Nul op de Meter' (NOM) woning heeft geen aardgasaansluiting meer, maar ontvangt warmte via een warmtepomp. Extra voordeel is dat dit systeem niet alleen warmte in de winter geeft, maar ook koeling in de zomer. Ook hebben de woningen triple glas, zonne-energie en een hoge isolatiewaarde. NOM is de nieuwe norm voor nieuwbouw van wooncorporatie FidesWonen.