De nieuwe podcast van FlakkeeNieuws is weer te beluisteren. Deze keer voor het laatst vanuit Frankrijk én Goeree-Overflakkee, de vakantie zit er weer op voor presentator Erwin van Oosten. De podcast gaat ditmaal onder andere over de wijn die gemaakt is van Bommelse aardbeien.

