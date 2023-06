Flakkeese koorleden zingen samen met bekende Nederlanders

Op zaterdag 17 juni 2023 zullen koorleden van onder andere Goeree-Overflakkee samen met bekende zangeressen Pearl Jozefzoon en Sharon Kips optreden tijdens een concert dat in het teken staat van de muziek van componist Tom Parker. Uit de hele regio hebben koorleden zich opgegeven om hun medewerking te verlenen aan het concert in Barendrecht, waaronder Ronald en zijn vrouw uit Nieuwe-Tonge.

"Meedoen aan een projectkoor is echt superleuk. Het is geen verplichting zoals bij een vast koor. Je werkt gezamenlijk aan het project met als eindbestemming het concert," vertelt Ronald enthousiast. Hij is een van de vele enthousiaste koorleden die zich hebben aangesloten bij het project. Ronald voegt eraan toe: "Het is geweldig om samen te zingen met getalenteerde artiesten zoals Pearl Jozefzoon en Sharon Kips. Ik kan niet wachten om het podium te delen met deze dames."

Ronald aanschouwend belooft het een bijzondere avond te worden. Het koor wordt begeleid door een orkest met band onder leiding van dirigent Martin Zonnenberg.

Zowel Sharon Kips als Pearl Jozefzoon hebben bekendheid verworven door hun opvallende stemgeluid en succes in talentenjachten op televisie. Ze hebben indruk gemaakt met hun unieke zangkwaliteiten en zullen ongetwijfeld een onvergetelijke performance neerzetten tijdens dit concert.

Ronald kijkt uit naar het concert en wil nog even de kaartverkoop stimuleren: "Kom samen en geniet van de klanken van Pearl Jozefzoon, Sharon Kips en natuurlijk het projectkoor met orkest." Op de opmerking over de extra reistijd i.v.m. de sluiting van de Haringvlietbrug antwoordt Ronald: "Dat is inderdaad een beetje vervelend, maar afhankelijk van waar je vandaan vertrekt op het eiland is het maar 10 minuten extra reistijd."

Er zijn nog kaarten voor het concert verkrijgbaar via www.theaterhetkruispunt.nl.



Door Fryda van der Velde