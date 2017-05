Foto-archief als braintrainer bij ouderen

Mooie plaatjes kijken en herinneringen ophalen. Het kan nu op de woonzorglocaties van CuraMare met foto's uit het archief van Maria Evers, redacteur/fotograaf van Schrijfbedrijf Evers van der Waart uit Nieuwe-Tonge. Zij overhandigde op 10 april 2017 een usb-stick aan Irene van Es van CuraMare, met daarop oude foto's van het eiland, genomen over een periode van twintig jaar.

"Het was voor mij een goede aanleiding om eindelijk ook mijn oudere foto's te digitaliseren", stelt Evers. "Het idee kwam van mijn vriendin Irene van Es, die werkzaam is bij CuraMare. Ze opperde om met mijn foto's wat kijkplezier te brengen bij de mensen van de verschillende woonzorglocaties. Dat idee sprak me erg aan en ik ben er mee aan de slag gegaan. Oude foto's uitzoeken en inscannen en daarna per dorp rangschikken. Uiteindelijk staan er meer dan tweeduizend foto's op de usb-stick." De foto's worden gebruikt op de 'Braintrainers' van de verschillende woonzorglocaties van CuraMare.