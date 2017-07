Fotowedstrijd Dag van de democratie

De Dag van de democratie valt dit jaar net als voorgaande jaren samen met Open Monumentendag en vindt plaats op zaterdag 9 september 2017. De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee wil ook dit jaar weer invulling geven aan deze dag. Raadsleden zijn van 10:00 tot 14:00 uur aanwezig in het Oude Raadhuis van Middelharnis om met inwoners in gesprek te gaan over de lokale democratie, de gemeente en de lokale politiek en besluitvorming.

Fotowedstrijd

Voorafgaand aan de Dag van de democratie organiseert de gemeenteraad een fotowedstrijd. Deelnemers kunnen door het inzenden van een digitale foto aandacht vragen voor hun wensen of ideeën voor het eiland, hun eigen dorpskern of hun eigen wijk. Vervolgens kan men hierover op de Dag van de democratie zelf het gesprek aangaan met de aanwezige raadsleden. De foto mag over elk onderwerp gaan. De winnaar ontvangt een leuke prijs.

Tentoonstelling

Op de Dag van de democratie wordt een selectie van de foto's tentoongesteld in het Oude Raadhuis. Ook maken de aanwezige raadsleden de winnaar van de fotowedstrijd op deze dag bekend. De winnaar ontvangt hierover uiteraard bericht.

Foto insturen

Alle inwoners van de gemeente Goeree-Overflakkee kunnen deelnemen aan de fotowedstrijd. Deelnemen kan men doen door een digitale foto, met daarop het onderwerp, de locatie, de wens of het idee uitgebeeld, te sturen naar het e-mailadres griffie@goeree-overflakkee.nl. Geef in de mail een duidelijke uitleg en omschrijving van wat er op de foto is te zien en motiveer waarom u dit onder de aandacht van de raadsleden wilt brengen. Let op dat de foto's die u instuurt niet te klein zijn. De foto's moeten namelijk groot genoeg zijn om te kunnen ophangen tijdens de Dag van de democratie. De ingezonden foto's worden ook gepubliceerd op: www.goeree-overflakkee.nl/fotowedstrijd.

Welkom

Geïnteresseerden zijn uiteraard ook zonder foto of camera van harte welkom om op zaterdag 9 september 2017 met de lokale politici in gesprek te gaan. Tussen 10:00 en 14:00 uur is een ieder van harte welkom een bezoek te brengen aan het Oude Raadhuis, Raadhuisstraat 1, Middelharnis.