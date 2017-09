Gemeente beloont basisscholen project Cycling4School

Meer mensen vaker op de fiets of te voet en daarmee het autogebruik rondom scholen terugdringen. Ofwel: Een schonere en veiligere schoolomgeving. Dat is het doel van het project 'Cycling4School' dat bij wijze van proef op vier basisscholen op Goeree-Overflakkee draaide. Uit de proef bleek dat het autogebruik rond de deelnemende scholen met ongeveer 25 procent afnam. De gemeente beloont hen daarom met een waardecheque voor het inkopen van verkeers(veiligheids)materialen.

Het idee achter 'Cycling4School' is dat de leerlingen als ambassadeurs hun ouders stimuleren om hen vaker te voet of per fiets naar school te brengen. Hiermee sparen ze samen voor punten, waarmee de scholen verkeers(veiligheids)materialen kunnen verdienen. De materialen kunnen de scholen inzetten of gebruiken tijdens verkeerslessen. De spaaractie zorgde er voor dat het autogebruik rond de deelnemende basisscholen op Goeree-Overflakkee met ongeveer 25 procent afnam.

Waardecheque als beloning

Als beloning voor het resultaat ontvangen de deelnemende scholen, O.B.S. De Pannebakker uit Nieuwe-Tonge, O.B.S. J.C. van Gent uit Sommelsdijk, Daltonschool De Vliegers uit Middelharnis en C.N.S. Zomerland uit Stellendam een waardecheque. De cheque kunnen de scholen gebruiken voor zelfgekozen verkeers(veiligheids)materialen. Wethouder Peter Feller was op woensdag 6 september 2017 bij C.N.S. Zomerland om de cheque met het hoogste bedrag persoonlijk uit te reiken. Deze basisschool verzamelde namelijk de meeste punten.

Wethouder Peter Feller: "We zijn supertrots op de leerlingen van deze scholen. Zij moesten voor de zomervakantie hun ouders zo ver zien te krijgen hen te voet of per fiets naar school te brengen. Veel ouders hebben daar gehoor aan gegeven. Daar zijn we enorm blij mee. De leerlingen hebben de punten terecht verdiend. Het is nu aan scholen om te bepalen welke verkeersmaterialen ze voor de kinderen willen aanschaffen."

Cycling4school is één van de campagnes waarmee de gemeente Goeree-Overflakkee zich inzet om de verkeersveiligheid rondom (basis)scholen te vergroten. Vanwege het positieve resultaat van de pilot, bekijkt de gemeente de mogelijkheden voor een vervolg in 2018.

Kijk voor meer informatie over de spaaractie 'Cycling4School' op www.cycling4school.nl.