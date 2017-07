Gemeente en VEERO overhandigen cheque aan Faunapark Flakkee

Op donderdag 20 juli 2017 reikten de voorzitter van de VEERO (Vereniging van Eigenaren en Exploitanten van Recreatieondernemingen), Jeroen den Hollander en wethouder Frans Tollenaar een waardecheque uit aan Petra Blokker, eigenaar van Faunapark Flakkee in Nieuwe-Tonge. Het geschonken bedrag van € 15.000,- wordt gebruikt voor realisatie van een flamingoproject in Faunapark Flakkee.

Faunapark Flakkee ontwikkelt zich steeds meer als trekpleister voor mensen op het eiland en daar buiten. Dit jaar werd het park zelfs uitgeroepen tot het leukste uitje van Zuid-Holland in de categorie dierentuinen. Een van de nieuwste projecten van het park bestaat uit de aanschaf van tien flamingo’s en de bouw van een binnenverblijf . Op het park was al een grote vijver aanwezig, waarin sinds kort veertien flamingo’s verblijven. Deze flamingo’s zijn het hele jaar door te bewonderen, dus ook in het hoogseizoen. Dit in tegenstelling tot hun wilde soortgenoten, die net buiten het park van november tot en met maart in de Grevelingen verblijven.

Waardecheque

Naast de door de gemeente en de VEERO uitgereikte waardecheque van € 15.000,- aan Faunapark Flakkee, ontvangt het park ook financiële steun van verschillende enthousiaste ondernemers die het park een warm hart toedragen. Wethouder Frans Tollenaar ziet het park als prachtige bestemming voor de toeristen die op Goeree-Overflakkee een dagje weg willen. “Dit mooie initiatief draagt absoluut bij aan de recreatieve meerwaarde van de oostkant van ons eiland. Ook de enthousiaste inzet van vele vrijwilligers maakt een bezoek aan Faunapark Flakkee tot een uniek en beleefbaar uitje voor het hele gezin!”

Financiële steun overige projecten op het eiland

Naast Faunapark Flakkee, selecteerden de VEERO samen met de gemeente Goeree-Overflakkee ook andere projecten die bijdragen aan een recreatieve meerwaarde op het eiland. Dit jaar ontvingen bijvoorbeeld de volgende projecten ook een financiële bijdrage; de Natuurspeeltuin de Buutenplaets bij de Galathese Haven in Ooltgensplaat, de stichting Elk-Weer-Voorzieningen Ouddorp Duin, de openstelling voor publiek van de vuurtoren in Ouddorp en de oprichting en de activiteiten van de stichting Verbreding Visserij Goeree-Overflakkee. Het totale jaarlijkse budget voor projecten met een recreatieve meerwaarde op Goeree-Overflakkee bedraagt 10% van de inkomsten van de toeristenbelasting en komt daarmee uit op ruim € 200.000,-.