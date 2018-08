Gemeente Goeree-Overflakkee krijgt interne elektrische deelauto

Op Goeree-Overflakkee staat duurzaamheid hoog in het vaandel. In 2020 verwacht het eiland op basis van wind-, zon-, getijde-energie en innovatieve energieopwekking ruim te kunnen voorzien in haar eigen energiebehoefte. In het kader van de energietransitie verduurzaamt de gemeentelijke organisatie de komende periode onder andere haar wagenpark. Het doel is om minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen en de CO2-uitstoot aanzienlijk te verminderen.

Op dinsdagochtend 28 augustus 2018 nam het college van burgemeester en wethouders een elektrische deelauto in ontvangst. De BMW i3 is bedoeld voor zakelijk vervoer en privévervoer (tegen betaling) van medewerkers. De auto is via een smartphone-app te reserveren door medewerkers van de gemeente. De auto is via de app te openen, te starten en te vergrendelen. Naast het deelauto-project, loopt er een inkooptraject voor het gebruik van ongeveer tien elektrische dienstauto’s. Voornamelijk ter vervanging van het huidige wagenpark.

Elektrisch rijden

Om elektrisch rijden breed onder de aandacht te brengen, worden de mogelijkheden onderzocht om de deelauto op termijn ook beschikbaar te stellen voor inwoners. Zij kunnen zo de vele voordelen en mogelijkheden van een deelauto en elektrisch rijden zelf ervaren. De actieradius van elektrische auto’s is de laatste jaren flink toegenomen. Ook is er sterk geïnvesteerd in oplaadpunten op diverse locaties op het eiland en daar buiten.

Delen is duurzaam

Samen gebruik maken van één (elektrische) auto is duurzaam en voordeliger dan het aanschaffen van een auto. De gebruiker zit bijvoorbeeld niet vast aan kosten voor het bezit van een auto. Het delen zorgt voor minder auto’s op de weg en in de openbare ruimte. Met als gevolg minder uitstoot, minder geparkeerde auto’s in de straat en meer ruimte voor spelende kinderen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.goeree-overflakkee.nl/duurzaamheid of neem contact op met Simon van de Beek, beleidsadviseur Duurzaamheid en Innovatie van de gemeente, via e-mail s.vandebeek@goeree-overflakkee.nl of via telefoonnummer 14 0187.