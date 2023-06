Gemeente lost meldingen inwoners op met Fixi

Is er in uw buurt iets niet in orde? Ervaart u overlast of ziet u een onveilige situatie? Denk aan een kapotte lantaarnpaal, parkeeroverlast, vernieling of een omvergereden verkeersbord. Inwoners van gemeente Goeree-Overflakkee melden het voortaan makkelijk en snel met Fixi. De gemeente neemt de meldingen in behandeling, lost ze op en brengt de melder op de hoogte. Zo zorgen we met elkaar voor een veilige en prettige leefomgeving voor iedereen.

Vanaf 19 juni 2023 kunnen inwoners van Goeree-Overflakkee gebruik maken van het meldsysteem Fixi. Een melding doen kan via de Fixi-app of via de website van Fixi. Lukt dit niet? Een melding telefonisch doorgeven blijft ook mogelijk via telefoonnummer 14 0187, optie 3.

Hoe werkt het?

Melders zien in het beginscherm een kaart van de gemeente met alle meldingen. Ze kunnen de bewuste locatie opzoeken en aangeven wat er aan de hand is. Ook is het mogelijk om direct een foto mee te sturen. De gemeente houdt melders via de e-mail en de app op de hoogte van de voortgang van de melding.

‘Met elkaar houden we de buurt leefbaar’

‘Iedereen wil een veilige en schone buurt. Daar zijn we met elkaar verantwoordelijk voor. Dan is het belangrijk dat inwoners op een laagdrempelige manier gebreken kunnen melden. En met ons in contact kunnen blijven over de status van de melding. Met Fixi kan dat. Zo houden we de buurt leefbaar en verbeteren we tegelijkertijd onze dienstverlening’, aldus burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman.

Maak gebruik van Fixi

Een melding doen kan via de smartphone of de computer. Inwoners kunnen de Fixi-app gratis downloaden in de App Store en Google Play Store. Online melden kan via www.fixi.nl/goeree-overflakkee. Kijk voor meer informatie op www.goeree-overflakkee.nl/fixi.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws