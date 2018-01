Gemeente zoekt leden voor cliëntenraad jeugd

De gemeente Goeree-Overflakkee zoekt voor de cliëntenraad jeugd geïnteresseerde jeugdigen of ouders/verzorgers van jeugdigen die momenteel jeugdhulp ontvangen. Zij kunnen bij uitstek vanuit eigen ervaringen een bijdrage leveren aan het jeugdbeleid op Goeree-Overflakkee.

Verbetering jeugdbeleid

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Zij kunnen de zorg dichter bij de inwoners organiseren, maar ook eenvoudiger en goedkoper. De gemeente Goeree-Overflakkee is verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp aan jongeren en hun ouders/verzorgers. Op basis van deze verandering wil de gemeente graag, in samenspraak met inwoners, bekijken welke verbeteringen er doorgevoerd kunnen worden in de uitvoering van het jeugdbeleid op Goeree-Overflakkee.

Wie zoeken we?

Ouders/verzorgers en jongeren die momenteel jeugdhulp ontvangen en die vanuit eigen ervaringen mee willen denken over mogelijke verbeterpunten van de uitvoering van het jeugdbeleid op Goeree-Overflakkee. Deze geïnteresseerde betrokkenen vormen vervolgens, bij voldoende interesse, een cliëntenraad jeugd.

Wat doet de cliëntenraad jeugd?

Ervaringen en signalen die ouders/verzorgers en jongeren hebben met betrekking tot de jeugdzorg op Goeree-Overflakkee kunnen met de cliëntenraad jeugd gedeeld worden. Wanneer er sprake is van een probleem dat door meerdere inwoners van Goeree-Overflakkee wordt ervaren, dan wordt dit doorgegeven aan de adviesraad sociaal domein. De adviesraad sociaal domein brengt het probleem vervolgens in tijdens het periodieke overleg met de gemeente Goeree-Overflakkee. De voorzitter van de cliëntenraad jeugd is tevens onderdeel van de adviesraad sociaal domein en kan op deze wijze meedenken over de beleidsvorming van onder meer het jeugdbeleid. Voor een bijdrage aan de cliëntenraad ontvangen leden een onkostenvergoeding.

Oproep

Woont u in de gemeente Goeree-Overflakkee en bent u ouder/verzorger van een jeugdige of een jeugdige die momenteel jeugdhulp ontvangt en wilt u zich aanmelden voor de cliëntenraad jeugd of wilt u meer informatie? Meld u dan uiterlijk woensdag 31 januari 2018 aan bij Esther Meijer, beleidsadviseur maatschappelijke ontwikkeling via het algemene telefoonnummer 14 0187 of per e-mail: e.meijer@goeree-overflakkee.nl. Alle aanmeldingen worden in februari beoordeeld. Geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek.