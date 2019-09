Gemeenten organiseren gratis cursus Politiek Actief

Meedoen in de lokale politiek is misschien wel eenvoudiger en leuker dan men denkt. Daarom organiseren de gemeenten Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee opnieuw samen een cursus voor inwoners die overwegen om zich met de lokale politiek te gaan bezighouden.

Voor wie?

De cursus Politiek Actief, verzorgd door ProDemos – Huis voor democratie en rechtstaat, is bedoeld voor iedereen die erover nadenkt politiek actief te worden maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Ook voor inwoners die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming, is de cursus geschikt.

In vijf avonden klaar voor de lokale politiek

Naast informatie over de lokale politiek, verbeteren deelnemers ook hun vaardigheden, zoals debatteren. Theorie wordt afgewisseld met praktische opdrachten. Gastdocenten geven presentaties en uiteraard ontmoeten de deelnemers ook lokale politici en bestuurders om ervaringen uit de praktijk te horen. Er zijn vijf cursusbijeenkomsten, elk met een ander thema. De vijfde bijeenkomst is het bijwonen van een raadsvergadering.

Waar?

De avonden vinden afwisselend plaats in beide gemeenten. De ene keer in Bestuurscentrum Het Rondeel in Middelharnis, de andere keer in de Burgerzaal in het gemeentehuis in Zierikzee.

Programma

Woensdag 30 oktober 2019: introductie en kennismaking (Middelharnis)

Dinsdag 5 november 2019: de gemeente (Middelharnis)

Woensdag 20 november 2019: de gemeenteraad (Zierikzee)

Woensdag 27 november 2019: debatteren (Zierikzee)

Donderdag 12 december 2019: bijwonen raadsvergadering Goeree-Overflakkee

Donderdag 19 december 2019: bijwonen raadsvergadering Schouwen-Duiveland

De avonden starten om 19:30 uur en duren tot 22:00 uur. Aanmelden kan t/m vrijdag 4 oktober 2019 via het aanmeldformulier op www.goeree-overflakkee.nl/politiekactief Doe het snel want het aantal plaatsen is beperkt.