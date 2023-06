Gemeenteraad stemt in met permanente reddingspost op de Brouwersdam

De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft groen licht gegeven voor de bouw van een nieuwe reddingspost op de Brouwersdam. De huidige tijdelijke reddingspost van de Ouddorpse Reddingsbrigade wordt jaarlijks op het strand geplaatst tijdens het hoogseizoen, maar het is nu tijd voor een permanente en verbeterde voorziening. De raad heeft een extra budget van € 325.000 beschikbaar gesteld voor het project. Dit geld wordt onttrokken aan de reserve Toeristische voorzieningen.

De noodzaak voor een permanent ondersteunende reddingspost op de Brouwersdam is duidelijk vanuit het oogpunt van recreatieve veiligheid. Met het groeiende aantal bezoekers dat in de zomer verschillende activiteiten op de Brouwersdam onderneemt, is het van groot belang om adequate hulpverlening te bieden.

Een werkgroep heeft verschillende opties onderzocht, waaronder het behouden van de huidige tijdelijke reddingspost via huur. Echter, vanwege de kosten die gepaard gaan met het plaatsen en verwijderen van een kwalitatief hoogwaardige tijdelijke voorziening, is besloten om te kiezen voor een duurzame oplossing in de vorm van een nieuw te bouwen permanente reddingspost.

Het plan voor de verplaatsing en realisatie van de reddingspost is besproken met beide paviljoens op de Brouwersdam, Blauwe Vlag en Rijkswaterstaat. Alle betrokken partijen hebben hun goedkeuring gegeven aan de beoogde locatie en het permanente karakter van de nieuwe reddingspost.

Met de goedkeuring van de gemeenteraad kan de gemeente nu overgaan tot de selectie van aannemers en de bouw van de nieuwe reddingspost op de Brouwersdam realiseren.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws