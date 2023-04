Gemiva heeft nieuw verkooppunt op vakantiepark De Klepperstee

Gemiva heeft op Goeree-Overflakkee een nieuw verkooppunt op Vakantiepark De Klepperstee in Ouddorp. Het park biedt nu handgemaakte producten aan die zijn gemaakt door mensen met een beperking. Vakantiegasten kunnen bij de receptie kaarsen, standaards, ansichtkaarten en glas-in-loodproducten kopen die zijn gemaakt in verschillende dagbestedingslocaties van Gemiva.

“We hebben hier allemaal dingen neergezet in het thema strand en Ouddorp”, vertelt Cornelis Grinwis, één van de makers. Hij richtte de vitrinekast bij de receptie van De Klepperstee in met zijn begeleider Margrita van Koppen. “Ik ben erg trots op onze producten. Het is ontzettend leuk dat die nu ook hier te koop zijn.”

Voor De Klepperstee zijn de producten een prima aanvulling, zegt algemeen manager Wilbert Moerkerk. “We vinden het belangrijk om in onze vitrinekasten ruimte te geven aan lokale initiatieven waar een verhaal achter zit. Helemaal leuk is dat een maker zoals Cornelis ook zelf zorgt dat de kast goed gevuld blijft en er netjes bij staat”.

Voldoening

Het idee voor de samenwerking ontstond al voor de coronaperiode, maar de plannen werden door de pandemie tijdelijk stopgezet. Na corona is het contact tussen De Klepperstee en Gemiva weer opgepakt en is de samenwerking van start gegaan. “En daar zijn wij blij mee”, reageert Gemiva-medewerker Margrita van Koppen. “Het geeft onze cliënten enorme voldoening om doelgericht bezig te zijn voor een verkooppunt als dit. Het is leuk om te horen wat verkocht wordt en welke bestellingen eruit voortvloeien. Wij vinden het bij Gemiva belangrijk dat mensen met een beperking meedoen in de samenleving. Dit is daar ook een mooie vorm van.”

Producten op De Klepperstee zijn gemaakt op verschillende Gemiva-locaties op Goeree-Overflakkee: zorgboerderij De Bonte Koe in Sommelsdijk, De Werkbank, D’n Duyt en Entrez in Middelharnis en bij Serviceteam Ebbe en Vloed in Oude-Tonge.

Meedoen in de samenleving

De Klepperstee en Gemiva zijn enthousiast over deze nieuwe samenwerking en onderzoeken of ze die kunnen uitbreiden. De Klepperstee is al ruim vijftig jaar een levendig familiebedrijf en biedt vakantiegasten een groen park van ruim dertig hectare met kampeerplaatsen voor tent, caravan, camper, vouwwagen en een bungalow- en camperpark. Gemiva ondersteunt in Zuid-Holland mensen die door een handicap, chronische ziekte of een andere beperking zorg of ondersteuning nodig hebben.