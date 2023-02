Gezellig met de bus naar Brugge en Mechelen

Heeft u zin om de oude steden Brugge en Mechelen in België te ontdekken en ook te genieten van muziek in de prachtige Sint-Romboutskathedraal en de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk? Dan is de concertreis naar België wat voor u.

Op 31 maart en 1 april 2023 gaan muzikanten Peter Wildeman en Arjan Huizer naar België en u kunt mee met de touringcar. Het betreft een verzorgde busreis inclusief hotelovernachting, een boottocht, twee concerten (samenzang en orgelsolo’s) en twee diners. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via www.muziekuniek.nl