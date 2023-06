Goeree-Overflakkee produceerde 13,5 MW meer zonne-energie in 2022

Op Goeree-Overflakkee is de energieproductie uit zonne-energie in 2022 aanzienlijk toegenomen. Volgens recente gegevens van het CBS heeft het eiland maar liefst 13,5 megawatt (MW) meer zonne-energie geproduceerd ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze groei is grotendeels te danken aan de inzet van nieuwe zonnepanelen.

Van de totale zonne-energieproductie op Goeree-Overflakkee werd 4,7 MW opgewekt door bedrijven, terwijl woningen verantwoordelijk waren voor een indrukwekkende 8,85 MW.

De stijging van de energieproductie uit zonnestroom is een trend die zich over heel Nederland heeft voortgezet. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) steeg de totale energieproductie uit zonnestroom in Nederland met 46 procent in 2022. Zonne-energie draagt sindsdien voor 3,3 procent bij aan het totale energieverbruik in het land, vergeleken met 2,1 procent in 2021.

Naast biomassa en windenergie levert zonne-energie de grootste bijdrage aan hernieuwbare energie. Het CBS meldde ook dat de grootste bijdrage aan de energieproductie uit zonnestroom in 2022 afkomstig was van bedrijven, met bijna 60 procent van het totale vermogen. Desalniettemin was de sterkste groei te zien bij woningen, waar de energieproductie uit zonnestroom met 49 procent steeg ten opzichte van het voorgaande jaar. Bij bedrijven was de groei iets lager, namelijk 45 procent.

In heel Nederland groeide het totale geïnstalleerde vermogen van zonnepanelen in 2022 gemiddeld met 30 procent ten opzichte van 2021. Gemeenten zoals Dronten, Borger-Odoorn, en Hoogeveen waren koplopers met respectievelijk de grootste toename in geïnstalleerd vermogen, voornamelijk dankzij de aanleg van grote zonneparken. Het opgestelde vermogen van zonnepanelen op woningen groeide het sterkst in Utrecht, Rotterdam en Tilburg.

Met de toenemende focus op hernieuwbare energie en de gestage groei van zonne-energieproductie in Nederland, lijkt de weg naar een duurzamere en groenere toekomst steeds dichterbij te komen.



Door Arjan Huizer