Goeree-Overflakkee sluit zich aan bij Geldfit

Steeds meer inwoners zoeken in deze tijd van dure boodschappen en hoge energie- en brandstofprijzen hulp bij geldzorgen. Ruim 1 op de 5 huishoudens in Nederland heeft moeite om de rekeningen te betalen. Gemeente Goeree-Overflakkee werkt samen met Geldfit om inwoners grip op hun geld te geven. Inwoners kunnen sinds kort gebruik maken van de website www.geldfit.nl of bellen met 0800-8115 voor een persoonlijk advies.

Voor veel inwoners is het niet duidelijk waar ze terecht kunnen voor hulp bij geldzaken. Inwoners kunnen op geldfit.nl praktische artikelen lezen en korte tests doen. Daarmee krijgen ze inzicht in hun financiële situatie. Ook staan er tips en organisaties vermeld die hen verder kunnen helpen. Denk aan Energieloket Goeree-Overflakkee, Stichting ZIJN en SchuldHulpMaatje. Inwoners die liever persoonlijk iemand spreken, kunnen ook gratis en anoniem bellen naar 0800-8115. Zo ontdekken zij direct welke stappen ze kunnen zetten om grip op hun geld te krijgen.

Blijf niet rondlopen met geldzorgen

‘Inwoners ervaren soms een drempel om hulp te zoeken bij geldzorgen. Met Geldfit hopen we die drempel verder te verlagen. Mijn boodschap aan inwoners is dan ook: Blijf niet lopen met zorgen over geld, maar maak het bespreekbaar. Samen kunnen we er wat aan doen’, aldus wethouder Berend Jan Bruggeman.

Martin Suithoff, directeur van Geldfit, vertelt: ‘Iedereen kan te maken krijgen met financiële problemen. Ontslag, relatieproblemen en ziekte zijn bijvoorbeeld situaties waarin iemand zorgen over geld kan krijgen. Ook de inflatie en de hoge energieprijzen raken veel mensen. Deze zorgen kunnen snel oplopen in schulden. Dit willen we met Geldfit voorkomen. Dat doen we niet alleen, maar samen met gemeenten, banken, verzekeraars en andere bedrijven.’

Hulp voor ondernemers

Ook ondernemers op Goeree-Overflakkee kunnen terecht bij Geldfit. Via de speciale pagina geldfit.nl/zakelijk zien ze welke stappen zij kunnen zetten om hun bedrijf financieel gezond te houden of te krijgen.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws