Goeree-Overflakkee verwelkomt 50.000ste inwoner

Nicolaas Hendrik Gerritsen – roepnaam Nick – is nog maar een paar weken oud, maar nu al een bijzondere inwoner van Goeree-Overflakkee. Met zijn geboorte is de gemeente Goeree-Overflakkee de grens van 50.000 inwoners gepasseerd. Reden voor burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman om Nick en zijn ouders in het zonnetje te zetten.

De burgemeester verwelkomde op maandag 28 oktober 2019 Marc en Daniëlle Gerritsen en de kleine Nick op het gemeentehuis in Middelharnis. “Allereerst van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoon. We wilden dit moment niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Ik ben erg trots dat we met de geboorte van Nick de mijlpaal van 50.000 inwoners op ons eiland bereikt hebben!”

Hik, dat ben ik!

Om stil te staan bij dit bijzondere moment ontving de familie Gerritsen een aantal attenties. Een officiële oorkonde en een rompertje met de ludieke tekst: ‘De 50.000ste inwoner? Hik, dat ben ik!’ Ook kregen de kersverse ouders een fotoshoot voor Nick en een cheque voor een verblijf op Landal Greenparcs Ouddorp cadeau.

De ouders reageerden verrast en blij: “Bijzonder dat Nick de 50.000ste inwoner is van Goeree-Overflakkee. Wij vinden het erg leuk dat de gemeente hier op deze manier bij stilstaat.” Marc en Daniëlle werken allebei op het eiland en zij wonen in Ouddorp. “Als je eenmaal op Ouddorp woont, dan ga je daar nooit meer weg!”, aldus trotse vader Marc.

Eiland van groei

De burgemeester is blij dat sprake is van een groei van het aantal inwoners op Goeree-Overflakkee. “We wonen dan ook op een eiland waar we trots op mogen zijn. De kwaliteit van onze leefomgeving is erg hoog. We werken er – samen met inwoners, ondernemers en andere partners – hard aan om dit zo te houden!”

Ook wordt op het eiland actief gewerkt aan het stimuleren van de bevolkingsgroei. Een mooi voorbeeld hiervan is het Smart Water programma. Professionals van het onderwijs, het bedrijfsleven en overheden werken in dit programma samen, bijvoorbeeld om nieuwe banen op het eiland te creëren. Hierdoor worden nieuwe inwoners aangetrokken of huidige inwoners, bijvoorbeeld schoolverlaters, gestimuleerd om op Goeree-Overflakkee te blijven wonen.