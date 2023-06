Goeree-Overflakkee verwelkomt kleurrijke Twingo Facebook-groep

Als je in een opvallende kleur auto rijdt, verwacht je niet zo snel een identieke auto tegen te komen op Goeree-Overflakkee. Maar Ria uit Sommelsdijk telde er al snel drie tijdens haar ritjes op Goeree-Overflakkee. En niet alleen oranje Twingo's zoals die van haar kwam ze tegen, maar ook andere Twingo's in opvallende kleuren. Dat bracht haar op het idee om een Facebookgroep op te richten.

Ria, die voorheen een Renault Kangoo reed, vertelt over haar ervaring: "Tot december 2022 heb ik een Renault Kangoo gereden; heerlijk voor de honden en voor verhuizende mensen. Ze wisten me wel te vinden," lacht ze. "De honden zijn inmiddels oud en gaan niet vaak meer mee naar de polder, mijn dochter is de deur uit, dus verhuizen is ook niet meer zo nodig." Met de hoge brandstofprijzen besloot ze te kijken naar een auto die minder brandstof gebruikt.

Op een gegeven moment stond er bij een lokale garage een Twingo te koop. De kleur was precies wat Ria zocht: oranje. Na een paar keer langsgereden te zijn, leek het Twingootje naar haar te zwaaien, aldus Ria met een lach. Ze vertelt verder: "Ik heb eerder een Twingo gehad, dus ik ken de auto. Tja... de kleur, het rijgenot, het gemak met parkeren en het feit dat ik heel lang met een volle tank benzine kan doen, maakte dat ik niet lang heb getwijfeld. Misschien heb ik zelfs impulsief de aankoop gedaan," geeft ze toe. "Het was wel wennen van een zware, grote Kangoo naar een licht Twingootje dat een draaicirkel op een postzegel kan maken. Binnen 24 uur reed ik dan ook tegen een paal in de parkeergarage. Ik had de draaicirkel verkeerd ingeschat," vertelt ze met enige gêne. "Gelukkig ben ik goed verzekerd."

Ria heeft altijd een voorkeur gehad voor gekleurde auto's. "Mijn eerste auto was een oranje Mini, daarna nog een oranje Simca...en blauw was de meest gangbare kleur," herinnert ze zich. "Nu dus deze oranje Twingo. En ja, achteraf gezien is oranje wel mijn favoriete kleur als het om auto's gaat," voegt ze lachend toe. "Als ik een andere Twingo zie, parkeer ik er zo mogelijk naast en heb ik de neiging om mijn vinger, zoals motorrijders dat doen, op te steken als er een tegemoet komt."

Met haar oranje Twingo heeft Ria zich weten te onderscheiden van de andere twee identieke oranje Twingo's op het eiland. Ze heeft namelijk de auto opgeleukt met een sticker. "Ik ben blij dat ik nu een uniek tintje aan mijn Twingo heb gegeven," zegt Ria trots.

Met de Facebook-groep Twingo's van Flakkee hoopt Ria een gezellige en groeiende gemeenschap te creëren voor Twingo-eigenaren op het eiland. Ze heeft zelfs plannen om tegen het einde van de zomer een kleurrijke Twingo-estafette te organiseren, mogelijk gekoppeld aan een goed doel. Ria hoopt op steun van andere Twingo-eigenaren om dit initiatief tot een succes te maken.



Door Arjan Huizer