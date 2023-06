Goereesesluisbrug binnenkort weer toegankelijk voor verkeer

Terwijl de werkzaamheden aan de Haringvlietbrug net zijn gestart, zijn de werkzaamheden aan een andere brug, 27 km verderop, bijna afgerond. Op maandag 12 juni 2023 is gestart met het terugplaatsen van de klep van de aangevaren ophaalbrug in de Goereesesluis, nabij Stellendam.

De schade aan de klep was groter dan gedacht en daarom is de klep begin april 2023 uitgehesen en op een werf gerepareerd. Naast de klep zijn ook nieuwe assen, tandwielen en stalen draaipunten geïnstalleerd. Na het inhangen van de klep zal de aannemer nog enkele dagen nodig hebben om de elektro-mechanische aansluitingen te voltooien en te testen of alles naar behoren werkt.

Verwacht wordt dat de brug in de Zuiderdiepstraatweg vanaf vrijdag 16 juni 2023, 19:00 uur, weer beschikbaar zal zijn voor scheepvaart tot een hoogte van 6 meter boven NAP. Voor schepen die hoger zijn gelden bloktijden om te passeren. Vanaf zaterdag 17 juni 2023 zal de brug weer opengesteld worden voor automobilisten, fietsers, voetgangers, scooters, brommobielen en landbouwverkeer.

Bloktijden

Vanaf vrijdag 16 juni 2023 kunnen schepen hoger dan 6 m ten opzichte van NAP de Goereesesluis/Basculebruggen passeren. Dit kan van maandag tot en met zondag op de volgende bloktijden:

Tussen 00:00 en 07:00 uur

Tussen 09:00 en 10:00 uur

Tussen 13:00 en 14:00 uur

Tussen 19:00 en 20:00 uur

Tussen 22:00 en 00:00 uur



Door Arjan Huizer