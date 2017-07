Gratis boekje over de deltanatuur van het Haringvliet

Rond het Haringvliet kun je de Nederlandse delta in al haar facetten beleven. In het Haringvliet monden de grote West-Europese rivieren Rijn en Maas uit in de Noordzee. Van oudsher een rijk en dynamisch natuurgebied. Gelegen op steenworp afstand van Rotterdam. Een gratis boekje boordevol tips voor een echte deltanatuur ervaring ligt nu bij VVV's en andere drukbezochte toeristische locaties in de regio om meer mensen het Haringvliet te laten ontdekken.

De uitgave 'Ontdek het Haringvliet. Tips voor een echte deltanatuur ervaring.' geeft tips voor mooie wandelroutes, fietsroutes, vogelkijkplekken, visplekken en waterrecreatiemogelijkheden op en rond het Haringvliet. Ook komen een aantal experts aan het woord die vertellen wat het Haringvliet voor hen zo aantrekkelijk maakt.

"Op steenworp afstand van Europa's dichtstbevolkte gebieden kun je hier naar hartenlust door de deltanatuur struinen. Wees welkom!", aldus boswachter Ted Sluijter van Natuurmonumenten.

Waterbus

Het handzame boekje boordevol tips wordt ook uitgedeeld op de Waterbus die vanuit Rotterdam en Dordrecht naar het Haringvliet vaart. In de zomervakantie vaart de Waterbus zelfs 6 dagen in de week naar en over het Haringvliet. De wandel- en fietsroutes sluiten goed aan op de haltes van de Waterbus. Bovendien mag de fiets gratis mee op de Waterbus. Een perfecte combinatie voor een fijne dag uit op en rond het Haringvliet!

Droomfondsproject Haringvliet

Het gratis boekje 'Ontdek het Haringvliet. Tips voor een echte deltanatuur ervaring.' is een uitgave van het Droomfondsproject Haringvliet. Daarin werken zes natuurorganisaties met steun uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij aan het Haringvliet. In aanloop naar het op een kier gaan van de Haringvlietsluizen in 2018 krijgt niet alleen de natuur een impuls, maar wordt er ook gewerkt aan aantrekkelijke nieuwe recreatieve voorzieningen.

Bekijk de uitgave online via https://haringvliet.nu/sites/haringvliet.nu/files/2017-06/Brochure_Ontdek%20het%20Haringvliet_final.pdf of lees verder op www.haringvliet.nu.