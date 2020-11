Groot aantal besmettingen op Hernesseroord (update)

Verschillende woonlocaties op Hernesseroord in Middelharnis zijn in de tweede week van november 2020 flink getroffen door het coronavirus.

Update 19 november 2020



Helaas zijn deze aantallen verder toegenomen. Voor zover nu bekend is bij 41 cliënten en 35 collega’s het virus vastgesteld. “We testen ontzettend veel en we constateren steeds meer besmettingen”, vertelt bestuurder Angélique Koevoets. “We werken hard aan het indammen van het virus, dit vraagt veel van onze bewoners, verwanten en medewerkers. De situatie is zorgelijk. Wij leven mee met alle betrokkenen en wensen hen veel kracht en sterkte.”

“We proberen met elkaar de bewoners die ziek zijn de best mogelijke zorg te geven en daarnaast de andere bewoners in de gaten te houden. We verliezen daarbij de veiligheid van onze medewerkers niet uit het oog. Daar waar collega’s zijn uitgevallen, wordt bijgesprongen door behandelaren van ons Expertisecentrum. Omdat de vraag naar testcapaciteit enorm is toegenomen, worden collega’s getraind om coronatesten af te nemen bij onze bewoners.”

Uiteraard volgt Zuidwester de situatie op de voet. “Dagelijks is er contact tussen betrokken partijen om de verdere verspreiding van COVID-19 te stoppen en de gevolgen te beperken”, gaat Koevoets verder. “We hebben contact met onze artsen en onder andere de GGD en laten ons informeren over de maatregelen die we nog kunnen nemen.”

De betreffende woningen zijn gesloten voor bezoekers. Ook zijn alle dagbestedingslocaties op het terrein gesloten. Op die manier worden onderlinge contacten tussen cliënten en medewerkers van verschillende woningen zoveel mogelijk beperkt.