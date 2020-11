Groot aantal besmettingen op Hernesseroord

Verschillende woonlocaties op Hernesseroord in Middelharnis zijn in de tweede week van november 2020 flink getroffen door het coronavirus. Voor zover nu bekend is bij 21 cliënten en 12 medewerkers het virus vastgesteld.

“Het coronavirus blijft ook Zuidwester treffen, ditmaal met een flinke impact in de regio Goeree-Overflakkee. Een uitbraak van deze omvang hebben we eerder nog niet meegemaakt.”, zegt bestuurder Angélique Koevoets, die ook een lichte stijging waarneemt bij locaties in de regio’s Voorne-Putten en West-Brabant. “We hopen en duimen dat onze cliënten en medewerkers niet te ziek worden en goed herstellen.”

Continuïteit van zorg

De medewerkers op Hernesseroord zetten zich in voor continuïteit van zorg op een goede en veilige manier. “Daar waar collega’s zijn uitgevallen, wordt bijgesprongen door behandelaren van ons Expertisecentrum”, legt Koevoets uit. Op de getroffen locaties en bij buurtwoningen is men alert op verdere besmettingen. “De andere cliënten en medewerkers worden goed in de gaten gehouden. De betreffende woningen zijn gesloten. Ook zijn alle dagbestedingslocaties op het terrein gesloten. Op die manier worden onderlinge contacten tussen cliënten en medewerkers van verschillende woningen zoveel mogelijk beperkt.”