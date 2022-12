Grote hulpactie op touw voor vermiste motorrijder

Diverse hulpdiensten zijn vrijdagmorgen 23 december 2022 omstreeks 09:00 uur uitgerukt naar de Noorddijk tussen Dirksland en Melissant. Er was daar een motor aangetroffen in de berm. Een helm lag in de slootkant. Ook werd er een benzinelucht geroken. De hulpdiensten vermoedden dat de bestuurder van de motor was gecrasht en in de sloot terecht was gekomen.

Een speciaal team van de brandweer heeft uitgebreid de sloot doorzocht. Uiteindelijk werd er niemand aangetroffen.