Grote hulpverleningsactie op Oudelandsedijk naar mogelijke drenkeling

Zondagavond 5 september 2021 werd er groot alarm geslagen toen iemand een fiets langs de Oudelandsedijk had aangetroffen. Diverse hulpdiensten spoedden zich vervolgens omstreeks 19:15 uur naar de dijk tussen Sommelsdijk en Dirksland. Aan de soort fiets te zien vermoedden de hulpdiensten dat het om een jongere ging. Er was een soort van gelijkend glijspoor te zien richting de sloot.

Er werd ook een handtasje aangetroffen met een ID-kaart. Terwijl brandweerlieden in de sloot zochten naar de persoon probeerde de politie telefonisch contact te krijgen met de eigenaar van de fiets. Toen dit niet lukte is een eenheid naar het huisadres gegaan en daar troffen ze het slachtoffer in goede gezondheid aan.