Grote zoekactie op touw gezet na vinden helm

Maandagavond 11 april 2022 werd een helm gevonden langs een sloot aan de Tilsedijk bij Den Bommel. Er werd een grote zoekactie op touw gezet naar de eigenaar van de helm. Het zou zomaar kunnen zijn dat een bromfiets- of motorbestuurder ten val is gekomen en daarbij in het water is geraakt.

De brandweer heeft de sloot doorzocht. Met een hoogwerker is vanuit de lucht gekeken. Er werd er niks aangetroffen. Na drie kwartier zoeken werd de zoekactie gestaakt.