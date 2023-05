Grote zoekactie vanwege vuurpijl

Omstreeks 19:45 uur woensdagavond 3 mei 2023 werd door een aantal mensen een vuurpijl waargenomen bij de Brouwersdam. Vuurpijlen worden op zee gebruikt om alarm te slaan als iemand in nood is. Omdat dit mogelijk het geval was werd door de kustwacht alarm geslagen.

Onder andere reddingboten van Stellendam, Ouddorp en Neeltje Jans werden ingezet. Daarnaast kwam ook vanuit Den Helder een reddingshelikopter van de kustwacht ter plaatse om vanuit de lucht te zoeken naar eventuele personen die in problemen waren. Op het strand werd door het Kusthulpverleningsvoertuig van de Redding Maatschappij en de jeep van de reddingsbrigade gezocht.

Tijdens de ongeveer 2 uur durende zoekactie op zowel de Noordzee als de Grevelingen is niets verontrustends aangetroffen.