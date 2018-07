Hartjesspreekuur nu op andere tijden

Vanaf 9 juli 2018 zijn er gewijzigde tijden voor het hartjesspreekuur. Je bent iedere maandag en donderdag tussen 16:00 en 16:30 uur welkom bij hartjesspreekuur van verloskundig centrum CuraVita in Dirksland.

Wat is het?

Zeker de eerste periode van de zwangerschap is een spannende periode. In de eerste periode kun je de baby nog niet voelen bewegen en soms vragen zwangere vrouwen zich af of het goed gaat. Tijdens het hartjesspreekuur is het mogelijk om, tussen alle andere controles door, even naar het hartje te luisteren. Een extra service die verloskundig centrum CuraVita biedt. Het neemt de onzekerheid weg en het is leuk om het hart te horen.

Het hartjesspreekuur is voor vrouwen die 12 weken of meer zwanger zijn en voor hun zwangerschapsbegeleiding bij CuraVita komen. Het is een inloopspreekuur, een afspraak maken is niet nodig.