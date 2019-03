Havenbedrijf Rotterdam blijft Slijkgat baggeren op 5,5 meter

De rechtszaak tussen het Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente Goeree-Overflakkee over de overeengekomen baggerwerkzaamheden voor het Slijkgat in Stellendam, is beëindigd.

De kwestie speelt al enkele jaren (sinds 2014), maar de rechtbank kwam steeds niet tot een uitspraak. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft nu (maart 2019) toegezegd de in het Alders Akkoord afgesproken baggerverplichtingen te blijven voortzetten.

Maatregelen voor aanleg Tweede Maasvlakte

Om de Tweede Maasvlakte te kunnen aanleggen, trof de gemeente Rotterdam (nu Havenbedrijf Rotterdam) een aantal compenserende maatregelen met de omliggende gemeenten. Deze afspraken werden in 2001 vastgelegd in het zogenaamde Alders Akkoord. In dit akkoord staat onder meer dat het Havenbedrijf Rotterdam de verplichting heeft om het Slijkgat in Stellendam op een diepte van 5,5 meter te houden. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft dit akkoord ook ondertekend.

Slijkgat op diepte houden

Het Slijkgat is de vaargeul die de Stellendamse haven verbindt met de open zee. Deze vaargeul is 'de levensader' van Stellendam. De visserij, scheepswerven, toeleveranciers, technische bedrijven, visserijschool en dergelijke zijn sterk afhankelijk van de bevaarbaarheid van het Slijkgat. Het is daarom van groot belang voor de veiligheid van de schepen en de bereikbaarheid van de haven dat de vaargeul op diepte blijft.

Havenbedrijf stapte naar de rechter

Het Havenbedrijf Rotterdam dagvaardde de gemeente Goeree-Overflakkee in 2014 om gedeeltelijk van de overeengekomen baggerverplichting af te komen. Zij stelde uit kostenoverwegingen voor om tot 5 meter diepte te baggeren in plaats van de in het Alders Akkoord afgesproken 5,5 meter. De gemeente Goeree-Overflakkee was echter van mening dat de afspraken in het Alders Akkoord over het Slijkgat cruciaal zijn om de veiligheid en bevaarbaarheid van het Slijkgat te kunnen blijven waarborgen.

Havenbedrijf zet baggerverplichtingen voort

Mede op basis van de uitzonderlijk lange duur van de procedure, door vertraging bij de rechtbank, heeft het Havenbedrijf Rotterdam besloten om de gerechtelijke uitspraak niet meer af te wachten en het Slijkgat te blijven baggeren tot de afgesproken diepte van 5,5 meter. Wethouder Tea Both-Verhoeven, portefeuillehouder Visserij, is blij dat er na ruim vier jaar duidelijkheid is en dat de partijen er samen uit zijn gekomen. “Niet alleen voor de scheepvaart zelf, maar voor alle partijen die afhankelijk zijn van de haven in Stellendam, is de zekerheid dat het Havenbedrijf Rotterdam de vaargeul op diepte houdt erg belangrijk.”