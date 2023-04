Heinenoordtunnel in de meivakantie een week dicht

De Heinenoordtunnel is vanaf vrijdag 28 april 22:00 uur tot maandag 8 mei 2023 05:00 uur in beide richtingen afgesloten. Tijdens deze afsluiting vervangt Rijkswaterstaat onder andere de betonnen stootplaten onder het asfalt bij de in- en uitgangen van de tunnel, vervangen en passen ze de afwatering in en buiten de tunnel aan en treffen ze voorbereidingen voor het plaatsen van het middeltunnelkanaal in augustus.

Omleiding voor doorgaand (vracht)verkeer is via de A17/A16/A15 en andersom. Lokaal verkeer wordt omgeleid via de N217. De Kiltunnel is tijdens de afsluiting tolvrij. Houd ondanks dat er minder verkeer is vanwege de vakantie toch rekening met extra reistijd die op drukke momenten op kan lopen tot meer dan een uur. Check voor vertrek de actuele verkeerssituatie op renovatieheinenoordtunnel.nl of rwsverkeersinfo.nl.

Werk, als het kan, zo veel mogelijk thuis of reis, als dat mogelijk is, zo veel mogelijk anders. Tijdens de afsluiting rijdt Connexxion met pendelbussen door de Tweede Heinenoordtunnel met een aangepaste dienstregeling. Fietsers kunnen tijdens de afsluiting gratis gebruik maken van de veerponten Oud-Beijerland – Rhoon, Puttershoek –Zwijndrecht en Nieuw-Beijerland – Hekelingen en uiteraard is de fietsbuis van de Tweede Heinenoordtunnel open. Op Ways2Go.nl/Heinenoord staan verschillende acties uitgewerkt om fietsen extra te stimuleren.

Kijk voor alle informatie over de afsluitingen en maatregelen om hinder te beperken op www.rijkswaterstaat.nl/renovatieheinenoordtunnel