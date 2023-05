Held uit Sommelsdijk ontvangt legpenning van het Carnegie Heldenfonds

Denny Arensman uit Sommelsdijk is door burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman in het zonnetje gezet voor het redden van zijn 3-jarige buurmeisje. Op 14 februari 2023 handelde hij met gevaar voor eigen leven toen hij het meisje redde van een aanval door een hond. Hij aarzelde geen moment en sprong tussen het meisje en de hond in, waardoor hij erger kon voorkomen. Voor het Carnegie Heldenfonds is dit aanleiding om hem te belonen met een bronzen heldenmedaille.

Overhandiging medaille

Tijdens een bijeenkomst op dinsdag 9 mei 2023 sprak burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman hem met lovende woorden toe. Ze bedankte hem – in het bijzijn van het buurmeisje en haar familie – voor zijn levensreddende actie. Daarna overhandigde ze hem de medaille en een oorkonde. De legpenning is een blijk van waardering voor zijn heldendaad en een symbool van dankbaarheid voor zijn bijdrage aan onze samenleving. Zijn daad inspireert hopelijk anderen ook om in te grijpen als het nodig is én de ander te helpen.

Carnegie Heldenfonds

Het Carnegie Heldenfonds staat voor één van de meest bijzondere vormen van burgerschap: het redden van andermans leven. Het doel van de stichting, opgericht in 1911, is om heldenmoed te bevorderen. Het Carnegie Heldenfonds reikt onderscheidingen uit aan mensen die met gevaar voor eigen leven het leven van een ander hebben gered, of hebben geprobeerd dat te doen.