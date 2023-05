Hennepkwekerij aangetroffen in Herkingen

Naar aanleiding van een anonieme tip, heeft de politie donderdag 11 mei 2023 een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen aan de Peuterdijk in Herkingen. In de hennepkwekerij bevonden zich volgens de politie rond de 1000 hennepplanten.

Alle plantjes en apparatuur zijn in beslaggenomen en zal worden vernietigd. Heeft u een vermoeden van misdrijf, meldt dit dan via het algemene nummer 0900-8844. Wilt u anoniem blijven, neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem telefoonnummer 0800-7000