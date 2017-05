Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis gedenkt oorlogsslachtoffer

Donderdagmiddag 4 mei 2017 is er een gedenkplaat onthuld in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, ter nagedachtenis aan de Canadese soldaat Walter Veness. Hij overleed in 1945 in het ziekenhuis aan de gevolgen van een schotwond in de buikstreek. Hij was toen slechts 21 jaar oud. Hij liep de schotwond op in de nacht van 21 op 22 januari 1945.

Samen met de Canadese Korporaal John Steinmetz was hij rond die tijd gelegerd aan de frontlinie tussen reeds bevrijd Noord-Brabant en het nog steeds bezette Goeree-Overflakkee. Door een verrassingsaanval van Duitse militairen, komend van Goeree-Overflakkee, werd hij op Fort Sabina bij Heijningen gevangen genomen en naar de haven van Herkingen gebracht. Vandaar is hij gewond overgebracht naar het ziekenhuis in Dirksland.

Wethouder Frans Tollenaar van de gemeente Goeree-Overflakkee onthulde de gedenkplaat in het trappenhuis van het ziekenhuis, in aanwezigheid van nabestaanden van Walter. Zij waren deze week speciaal voor de herdenking in Dirksland uit Canada overgekomen. Dirksland is hen die voor onze vrijheid streden en stierven altijd dankbaar. Door het herdenken tijdens de dodenherdenking wordt dit jaarlijks ook aan nabestaanden van de slachtoffers getoond. Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis heeft nu met de gedenkplaat van Walter Veness een blijvende herinnering gecreëerd aan die dapperen die voor de vrijheid vielen. De gedenkplaat een initiatief is van Stichting WO2GO.