Hooibalen in brand op erf Melissant

Op het terrein van een agrarisch bedrijf in Melissant heeft maandagmiddag 10 september 2018 brand gewoed. Hooibalen die lagen opgeslagen naast een loods hadden vlam gevat. De brandweer kwam ter plaatse om met meerdere eenheden de brand te blussen en te proberen de loods te behouden. Met behulp van tractoren werden de hooibalen uit elkaar gehaald en kon de brand worden bedwongen. Zover bekend heeft de loods geen schade opgelopen. Tweeten Previous Next

