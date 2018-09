Hulpdiensten treffen lege auto aan naast de weg

Hulpdiensten zijn woensdagavond 12 september 2018 uitgerukt naar de Oudelandsedijk tussen Middelharnis en Stad aan ’t Haringvliet. Er was een melding binnengekomen dat er een auto naast de weg in de bosjes lag. Ter plaatse troffen de hulpdiensten echter niemand aan in het voertuig. Ook rondom het voertuig trof men na een zoektocht niemand aan. De eigenaar meldde zich uiteindelijk zelf ter plaatse waarna de hulpdiensten weer huiswaarts konden gaan. Tweeten Previous Next

