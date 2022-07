Indrukwekkende Ride4Arno tocht over Goeree-Overflakkee

Donderdag 7 juli 2022 was het een jaar geleden dat politieagent Arno de Korte op 47-jarige leeftijd om het leven kwam na een aanrijding door een vrachtwagen. Door een team vrijwilligers werd daarom de toer Ride4Arno georganiseerd.

’s Middags maakten tientallen motorrijders vanuit Oude-Tonge een indrukwekkende rit over Goeree-Overflakkee. Arno kwam overigens niet van het eiland (hij woonde in Capelle aan den IJssel). Maar veel mensen kennen de politieagent omdat hij motorrijles gaf bij de motorrijschool van Mike Damen uit Oude-Tonge, tevens een collega in blauw.