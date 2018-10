Internationalisering op de RGO: Duitse leerlingen week op bezoek

September 2018 waren 14 leerlingen van de Duitse scholen Morricke Schüle (Backnang) en de Conrad Weiser Schüle (Aspach) een week lang op bezoek bij de RGO Middelharnis. Zij waren hier in het kader van een van de internationaliseringsprojecten van de RGO. Vorig schooljaar hebben de RGO-leerlingen uit vmbo- en mavo-3 een bezoek gebracht aan beide scholen.

Internationalisering staat op de RGO Middelharnis hoog in het vaandel. De school wil bewerkstelligen dat leerlingen van alle niveaus en leerjaren kennismaken met andere culturen en leren samen te werken met leerlingen uit andere landen. Op die manier leren zij veel van elkaar en worden ze echte wereldburgers.

Leren van elkaar

Alle Duitse leerlingen werden gastvrij ontvangen door de gastgezinnen van de RGO-leerlingen. Na een kennismakingsdag met het gezin was het 's maandags de eerste schooldag, op de RGO. Kennismaken met elkaar door 'speeddating' en kennismaken met het gebouw en de kantine waar de gasten verbaasd waren dat er zoveel te koop is. De voertaal tijdens uitwisselingen is Engels. Beide partijen moesten dus hun best doen in een andere taal en dat lukte goed. Er werd gesport, alle leerlingen gingen naar het strand en aan de hand van opdrachten verkenden ze het centrum van Middelharnis. Natuurlijk volgden de Duitse gasten ook 'gewone' lessen, zoals aardrijkskunde, Nederlands en Engels. Het was voor de leerlingen leuk en leerzaam hoe er les wordt gegeven op de RGO. Na een excursie naar Rotterdam op donderdag werd de week afgesloten met een gezamenlijk kunstproject, waar 'overleg' en 'samenwerking' de belangrijkste uitgangspunten waren. Er ontstonden mooie surrealistische collages. Zowel de RGO-leerlingen als de gastleerlingen hebben in deze week veel van elkaar en van elkaars cultuur geleerd.