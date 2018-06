Janneke Koningswoud-ten Hove benoemd tot éérste Ereburger van Goeree-Overflakkee

Op donderdag 21 juni 2018 werd Janneke Koningswoud-ten Hove benoemd tot Ereburger van de gemeente Goeree-Overflakkee. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman reikte haar deze onderscheiding uit tijdens het symposium “Van Pionier naar Professional” in het Grevelingenrestaurant in Bruinisse, dat werd georganiseerd ter gelegenheid van het twintig jarig bestaan van Hospice Calando.

Calando is een begrip in de omgeving en een landelijk voorbeeld. In Hospice Calando wordt palliatieve zorg verleend, de zorg die nodig is als zieke mensen niet meer genezen. Deze zorg is veelomvattend.

Als medeoprichter was mevrouw Koningswoud nauw betrokken, en tot voor kort vervulde ze de taak als algemeen directeur. Met veel passie heeft zij Calando van niets opgebouwd tot het Calando van nu. Inmiddels bestaat Calando 20 jaar en mag mevrouw Koningswoud gaan genieten van haar pensioen.

Burgemeester Grootenboer-Dubbelman noemde een deel van de lange lijst met taken die ze vervulde; naast directeur van Calando was ze bestuurslid van Palliactief, voorzitter van Associatie High Care Hospices, docent en voorzitter Netwerk Palliatieve Zorg en ze bood ondersteuning van leerstoel hoogleraren. Uit het scala van grotendeels vrijwillige activiteiten, blijkt een enorme inzet voor de ontwikkeling van de kwaliteit, het draagvlak en de acceptatie van de palliatieve zorg in Nederland. Ze voerde overleg met uiteenlopende bestuursorganen, zelfs tot op ministerieel niveau. Zonder haar bijdrage zou het landelijke hospicewerk waarschijnlijk niet op het huidige niveau zijn.