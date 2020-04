Jarig en van de IC af, dat is een reden voor een feestje

In Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland werd een jarige coronapatiënt overgeplaatst naar de verpleegafdeling. Mevrouw Kooijman is 50 geworden, dus dat moet gevierd worden. Marieke van Splunter, Hoofd Acute Zorg regelde een hoogwerker, zodat familie en vrienden dit bijzondere moment toch met haar konden vieren.

De locatie Nieuw Rijsenburgh werd onlangs bezocht door een hoogwerker, waardoor familieleden toch de bewoners konden bezoeken. Dit inspireerde Van Splunter en haar collega’s om ook een hoogwerker te regelen. Tijdens de coronacrisis is de bezoekregeling op de IC aangepast en mag een IC-patiënt één bezoeker per 24 uur ontvangen. Echter is een bezoeker op je 50ste verjaardag wel erg weinig. De hoogwerker werd ook nog gesponsord door Gerben Tieleman van schildersbedrijf Goeree en Hein van Van Welsenis Projectstoffering.

Vrijdagmorgen 24 april 2020 stond de hoogwerker voor het raam van mevrouw Kooijman met in het bakje een metershoge Sarah. Mevrouw Kooijman was zeer verrast en had op dat moment haar moeder aan de telefoon: “Het is een Sarah!”, riep ze, nog niet wetende dat ze in de middag ‘hoog’ bezoek zou krijgen van haar partner, zus en andere familieleden en vrienden. Medewerkers van de keuken van Het Van Weel-Bethesda ziekenhuis hebben een prachtige taart laten maken en overhandigd aan mevrouw Kooijman.

Relatief korte opname

Mevrouw Kooijman werd op 8 april opgenomen op de IC, op de corona-afdeling van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en ging op 19 april van de beademing af. Zij mag naar de verpleegafdeling waar zij onder andere fysiotherapie krijgt, zodat zij sterk genoeg is om straks naar huis te gaan. “Dit is een relatief korte opname”, aldus Van Splunter.

Intensivist Eikemans: “Hier doe je het uiteindelijk voor.”

Hoog bezoek

De partner van mevrouw Kooijman hield haar vanmiddag gezelschap - de afgelopen twee weken heeft hij haar niet kunnen bezoeken omdat hij zelf ziek was - en om 13:00 uur werd zij blij verrast door haar familie, vrienden en collega’s die in de hoogwerker voor haar raam verschenen. “Wat een verrassing!” Ludovic Bovée van de technische dienst zorgde ervoor dat iedereen veilig boven en weer beneden kwam.

Partner Fleur: “Ik heb haar al twee weken niet gezien, ik heb gezegd dat ik vandaag wel even voor haar raam zou zwaaien.”

Lichtpuntjes voor zorgpersoneel

Deze bijzondere dag zorgt niet alleen voor veel blijdschap en vreugde bij mevrouw Kooijman, haar familie en vrienden, ook het zorgpersoneel fleurt ervan op. Van Splunter: “Het waren zware weken, zodra een patiënt aan de beademing gaat schept dit een band tussen het zorgpersoneel en de familie. Zij nemen afscheid en weten niet wanneer de situatie verbetert. De patiënten worden intensief verzorgd, ze verslechteren in korte tijd heel erg, maar knappen vaak ook weer op, zoals in het geval van mevrouw Kooijman!”