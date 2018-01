Johan Jansen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Zaterdag 13 januari 2018 werd de heer Jansen uit Stellendam benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van fanfareorkest De Hoop reikte burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee de Koninklijke Onderscheiding uit.

De heer Jansen is al ruim 36 jaar verbonden met Fanfareorkest De Hoop uit Stellendam. In de hoedanigheid van voorzitter zoekt hij contacten met professionele musici, componisten, uitgevers en met landelijke organisaties, die de belangen van de amateurmuziek behartigen. Dit leidt tot een groot netwerk, zelfs internationaal. Zo laten uitgevers hun nieuwe werken graag "proefdraaien" bij De Hoop. Diverse nieuwe composities worden op cd's gezet. En zo wordt het orkest, Stellendam én Goeree-Overflakkee op de kaart gezet.

Van 1994 tot 1996 was de heer Jansen bestuurslid van fanfareorkest De Hoop. In 2007 werd hij wederom bestuurslid en op 27 maart 2008 werd hij voorzitter. Dat hij op die jonge leeftijd zoveel verantwoordelijkheid wilde nemen, getuigt van moed en is zeer uitzonderlijk in de wereld van de blaasmuziek.

En niet alleen zijn eigen vereniging is in beeld. Hij hoopte ook de wereld van de blaasmuziek vooruit te helpen. Van dit laatste getuigen de vele activiteiten voor regionale en landelijke organisaties. Zo is hij:

Vicevoorzitter van de Zuid Hollandse Bond van Fanfareorkesten;

Bestuurslid van het Repertoire Informatie Centrum te Arnhem;

Voorzitter van de doelgroep Blaasmuziek Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie;

Voorzitter van het Muziekgebouw Goeree-Overflakkee;

Voorzitter van de Stichting Muzikale Manifestatie Goeree Overflakkee;

Bestuurslid van de Federatie van fanfareorkesten Goeree Overflakkee.

Zijn tomeloze inzet en enthousiasme brengt hij over op zijn mede bestuursleden, dirigent en leden. Daardoor heeft Fanfareorkest De Hoop eveneens een brede uitstraling naar de samenleving. Zo heeft hij deelgenomen aan concertwedstrijden in de hoogste afdeling "concertafdeling". Met als resultaat het landskampioenschap in 2008, 2011 en 2014 in Enschede, concerten in Limburg, België en Luxemburg.



De heer Jansen werd tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst aangenaam verrast door burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman. Zij benadrukte in haar toespraak hoe bijzonder het is dat hij dit allemaal heeft kunnen verwezenlijken. Hierna werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.