Jongeren Ontmoetingsplaats verdwijnt uit Ouddorp

De Jongeren OntmoetingsPlaats (JOP), die aan de Dorpstienden in Ouddorp is geplaatst, wordt op korte termijn door de gemeentelijke buitendienst verwijderd. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders op dinsdag 12 juni 2018 besloten.

Het college heeft op 6 juni 2017 besloten om de JOP aan de voorzijde van de Dorpstienden terug te plaatsen, onder een aantal voorwaarden. De voorwaarden hielden onder meer in dat de jeugd geen overlast mocht veroorzaken en dat de JOP heel en opgeruimd moest blijven. Er zijn vervolgens twee proefperioden ingesteld en twee evaluatiebijeenkomsten gehouden over het in stand houden van de JOP. Op het moment dat de JOP werd teruggeplaatst was er voldoende draagvlak voor een eigen plek voor de jeugd en het merendeel van de omwonenden vond een proefperiode positief. Ook was men het er mee eens dat de JOP terugkwam op de plaats waar deze in de zomer van 2014 was verwijderd.

Er is gekozen voor een eerste proefperiode van drie maanden. Daarna werd met alle betrokkenen (jongeren, vertegenwoordigers van Jongerenwerk Goeree-Overflakkee, de politie, omwonenden en de dorpsraad van Ouddorp) op 4 oktober 2017 geëvalueerd. Hoewel er op dat moment al dringende verbeterpunten waren op het gebied van overlast en het netjes, schoon en heel houden van de JOP, werd unaniem besloten dat – met de toegezegde extra inzet van de jeugd – de proefperiode met zes maanden kon worden verlengd.

Op 6 juni 2018 vond er wederom een evaluatie plaats van de ervaringen met de JOP aan de Dorpstienden in Ouddorp. Uit deze evaluatie kwam onder meer naar voren dat de jongeren nog steeds overlast veroorzaakten en rotzooi en glaswerk op het trottoir en het schoolplein achterlieten. Behalve dat dit gedrag een onprettig en soms onveilig gevoel gaf aan omwonenden en bezoekers, zorgt het achtergelaten afval ervoor dat het gebied rondom de Dorpstienden geen visitekaartje voor Ouddorp is. Naar aanleiding van deze bevindingen is het college geadviseerd over de te nemen beslissing met betrekking tot de toekomst van de JOP.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat de JOP in Ouddorp als voorlopige voorziening niet wordt omgezet in een permanente voorziening. Hierbij speelt ook een rol dat de komst van de JOP wel een plek is gebleken waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten, maar dat het geen plek is waar de jeugd iets kan ondernemen. De komende tijd wordt gebruikt om onderzoek te doen naar geschikte alternatieven. Door middel van een ideeënbus zijn tijdens de laatst gehouden evaluatiebijeenkomst ideeën verzameld, deze worden nader onderzocht.