Jubilerende stichting TOF brengt nieuwe editie magazine en paspoort uit

Op zaterdag 3 juni 2023 lanceerde de stichting Trots op Flakkee de tiende editie van TOF magazine. De jubileumeditie van het magazine is extra bijzonder, want waar er voorheen een gelimiteerde oplage af te halen was bij diverse verspreidpunten, zijn er nu 23.000 exemplaren van het glossy magazine gedrukt die komende week door sponsor Eilanden-Nieuws huis-aan-huis bezorgd worden op Goeree-Overflakkee.

De eerste exemplaren van TOF magazine 10 werden tijdens de bustour, in een klassieke bus van het RTM-museum die werd bestuurd door 13-voudig wereldkampioen behendigheidsrijden Jaap van Splunder uit Ouddorp, in verschillende dorpskernen uitgereikt.

Barstensvol toffe verhalen

Het magazine staat weer vol met originele, interessante en bovenal toffe verhalen over (de mensen van) het eiland. Zoals prachtige anekdotes vanuit Café de Kok, 10 toffe vragen aan burgemeester Ada Grootenboer-Dubbeldam (die dit jaar ook nog eens 10 jaar burgemeester van ons eiland is) en een interview met een Ouddorps talent van Feyenoord.

Natuurlijk ontbreekt ook in het tiende magazine de populaire rubriek van Pau Heerschap over dialect niet. De jongste ‘toffie’ Coen ging op pad met de veearts en TOF bezocht verschillende boerderijwinkels- en stalletjes en maakte een ‘scharrelprak’.

TOF paspoort

Om de tiende editie extra bijzonder te maken, is er een heus TOF paspoort uitgebracht. Bij de tientallen sponsoren van Trots Op Flakkee is het paspoort op te halen (op=op). In het paspoort staan tien opdrachten die je, wanneer het jou uitkomt, kunt gaan doen. Het zijn typische en praktische eilandelijke opdrachten die met een beetje doorzettingsvermogen eenvoudig zijn uit te voeren. En bij het afronden van de opdrachten, kun je jezelf pas écht een toffe eilandbewoner noemen! Check de sponsoren waar het paspoort af te halen is op www.trotsopflakkee.nl.

Ambitie

Dat het gelukt is om zo’n TOF blad gratis te maken en huis-aan-huis te verspreiden, is volledig te danken aan de vrijwilligers en sponsors. 22 eilandliefhebbers werken geheel vrijwillig aan het magazine en de socialmediakanalen. Daarnaast zijn er inmiddels veel trouwe, maar ook nieuwe sponsors die TOF een warm hart toedragen. En dat is uniek. Want waar andere magazines een verkoopprijs moeten hanteren, is TOF magazine hierdoor nog steeds gratis en zonder advertenties. Het belangrijkste doel is om de inwoners van Goeree-Overflakkee trots te laten zijn op het eiland en daar draagt dit initiatief prachtig aan bij. De lanceringsdag werd extra feestelijk, toen ’s middags de mijlpaal van 10.000 volgers op Instagram werd behaald.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws