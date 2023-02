Kajakkers onderkoeld op de Noordzee

Zondagmiddag 19 februari 2023 werd de KNRM-reddingboot Antoinette uit Stellendam opgeroepen voor een groep kajakkers die ten noorden van de Hinder, een zandplaat bij het Slijkgat voor de kust van Goeree, in problemen waren gekomen. Een groep van 11 kajakkers was eerder deze dag vertrokken uit Stellendam en kregen het lastig bij de Hinder.

Een vijftal kajakkers was omgeslagen en in het water terecht gekomen. Dat is in deze tijd van het jaar nog behoorlijk koud. De groep besloot daarop naar de zandplaat te gaan waar zij alarm hebben geslagen. Door de KNRM zijn twee kajakkers die zeeziekte- en onderkoelingsverschijnselen vertoonden, van de plaat gehaald, naar Stellendam gebracht en aan het ambulancepersoneel overgedragen. Daarna zijn ze op het KNRM-station verder opgewarmd en konden ze zelf naar huis. De overige kajakkers zijn op eigen gelegenheid terug naar de wal gevaren.