Kallista Energy nieuwe mede-eigenaar Windpark Krammer

Kallista Energy is de nieuwe mede-eigenaar van Windpark Krammer. De Franse onafhankelijke producent van hernieuwbare energie heeft het aandeel van Enercon overgenomen en is daarmee voor 40% eigenaar van Windpark Krammer. De coöperaties Deltawind en Zeeuwind zijn voor 60% eigenaar van Windpark Krammer. Windpark Krammer is het grootste burgerinitiatief van Nederland en is sinds 2019 volledig operationeel.

In 2020 maakte de Duitse windturbinefabrikant Enercon al bekend het aandeel in Windpark Krammer te willen verkopen. Enercon werkt aan herstructurering van het bedrijf en wil weer volledig inzetten op de ontwikkeling van windturbines. Het operationeel beheer van een windpark past minder in die nieuwe strategie.

De leden van Deltawind en Zeeuwind gingen in oktober al akkoord met de uitbreiding van het meerderheidsbelang in Windpark Krammer en namen 9% van de aandelen van Enercon over. Hiermee versterkten de ruim vijfduizend leden hun eigendomspositie van 51% naar 60%. Het overige deel is nu verkocht aan Kallista Energy. Kallista is ook eigenaar van Windpark Oostflakkee. Dat windpark is in aanbouw en zal later dit jaar operationeel zijn.

Directeur Monique Sweep van Deltawind: “In principe hebben wij als coöperaties niets te zeggen over de verkoop van de Enercon-aandelen, maar als grootste aandeelhouder hebben we wel randvoorwaarden kunnen stellen. De nieuwe partner moet, naast de financiële continuïteit, ook oog hebben voor de belangen van de coöperaties, hun leden en de regio. Wij zijn tevreden met de uitkomst van het proces.”

Teus Baars, directeur Zeeuwind: “Met Kallista als mede-aandeelhouder hebben we een nieuwe solide aandeelhouder als partner in Windpark Krammer. Daar zijn wij blij mee.”

Volgens Frédéric Roche, directeur van Kallista Energy laat Windpark Krammer zien hoe burgers een rol kunnen spelen bij de energietransitie: “Windpark Krammer is een van de meest karakteristieke windparken van Nederland en ik zie er naar uit om samen met de coöperaties Deltawind en Zeeuwind bij dit project betrokken te zijn. Ik ben er erg trots op dat we door Enercon zijn gekozen hen op te volgen.” Enercon blijft verantwoordelijk voor het onderhoud van de 34 turbines van Windpark Krammer. De servicedienst van Enercon voor heel zuidwest Nederland, is gevestigd in het servicegebouw van Windpark Krammer op de Krammersluis. “En dat blijft zo,” zegt Krammer-directeur Tijmen Keesmaat, “de onderhoudscontracten voor het windpark blijven van kracht, daar verandert met de verkoop van de aandelen Enercon niets aan.”

Kallista Energy is actief in Frankrijk en Nederland en beheert in Frankrijk ruim 200 MW windenergie en ontwikkelt de komende jaren zo’n 500 MW aan windenergie. Na Windpark Oostflakkee is Windpark Krammer het tweede windpark waarin Kallista Energy investeert in Nederland. Het project past in de ambitie van het bedrijf om haar aanwezigheid in Nederland verder uit te breiden.

Pensioenfonds ABP is een van de aandeelhouders van Kallista Energy. Via Kallista Energy belegt ABP in duurzame energie. ABP beheert zo’n 500 miljard euro aan pensioenvermogen. In 2019 belegde het ABP voor haar pensioenklanten 6,5 miljard euro in duurzame energie. In 2025 wil ABP zo’n 15 miljard belegd hebben in hernieuwbare energiebronnen.