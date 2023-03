Karateka Svenja Markus verrast door gemeente

Terwijl Svenja Markus dinsdagmiddag 28 maart 2023 nietsvermoedend wiskundeles gaf op de Beroepscampus in Sommelsdijk, stond er opeens een wethouder in het klaslokaal. Sportwethouder Jaap Willem Eijkenduijn wilde haar verrassen met een bos bloemen en een attentie namens de gemeente Goeree-Overflakkee. De reden? Deze hardwerkende ‘karateka’ uit Oude-Tonge behaalde 19 maart 2023 de eerste plaats op de open Europese Kampioenschappen Kyokushinkai Karate in Den Haag.

Een bijzondere en knappe prestatie, zeker omdat Svenja niet – zoals sommige anderen – van nature de gave heeft om heel goed te worden in karate. Maar dit weerhoudt haar er niet van om zichzelf uit te dagen en continu het beste uit zichzelf te halen.

Wethouder Eijkenduijn vindt dat Svenja een voorbeeld is voor alle sporters. Op haar eerste A-klasse toernooi liet ze zien dat mentaliteit altijd wint van talent. In 2016 werd Svenja lid van vechtsportschool Budokai senshi in Sommelsdijk. Ze begon daar met recreatief kickboksen en is inmiddels uitgegroeid tot een succesvolle wedstrijdvechter in het Kyokushinkai Karate. Jacques van Roosmalen (rechts op de foto) traint en begeleidt Svenja.